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Гандболисты минского СКА пробились в четвертьфинал Кубка ЕГФ
Минский СКА в четвертьфинале Кубка ЕГФ. В 1/8 второго по значимости клубного турнира континента белорусские "армейцы" прошли шведский "Шевде". Ответная встреча в столичном Дворце спорта "Уручье", как и первая неделей ранее, завершилась ничьей 26:26, и победитель определился в серии семиметровых бросков. И здесь преимущество на стороне СКА - 3:2. Страж ворот минчан Константин Ковалев совершил два сейва, что и предопределило исход - 29:28. Самым результативным в противостоянии стал Евгений Никанович - 8 точных бросков.
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