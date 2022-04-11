Гандболисты СКА обыграли "Мешков Брест"

"Мешков Брест" спустя сутки после празднования 20-летия клуба уступает минскому СКА в Уручье и обостряет интригу до предела за титул победителей чемпионата страны. К перерыву перевес был в пользу брестчан в три очка, но к финалу армейцы Минска перевернули ход в свою пользу. 37:30. Все решится в мае, когда 20 числа на площадке "Виктория" "мешковцы" примут СКА.