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Гандболисты юниорской сборной Беларуси выходят в финал чемпионата Европы во 2-м дивизионе
Гандболисты юниорской сборной Беларуси выходят в финал чемпионата Европы во 2-м дивизионе, который проходит в Грузии. Накануне парни Олега Шарейко в 1/2 сломили македонцев, 32:30. Золотые медали и путевку в элитный дивизион наша команда оспорит с итальянцами.
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