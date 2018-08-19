Гандболисты юниорской сборной Беларуси выходят в финал чемпионата Европы во 2-м дивизионе, который проходит в Грузии. Накануне парни Олега Шарейко в 1/2 сломили македонцев, 32:30. Золотые медали и путевку в элитный дивизион наша команда оспорит с итальянцами.