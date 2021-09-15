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Гандбольная Лига чемпионов: белорусский "Мешков-Брест" против немецкого "Киля"
Возвращается вслед за футбольной и гандбольная Лига чемпионов. Белорусский гранд "Мешков-Брест" сыграет против титулованного немецкого "Киля", который четырежды побеждал в главном еврокубке континента.
Кстати, именно "Киль" на протяжении многих лет был самым неудобным соперником для белорусов, однако в феврале прошлого года эту серию "мешковцы" прервали. И полны решимости победить и сегодня. В 19:40 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из брестского дворца спорта "Виктория".
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