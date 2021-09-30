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Гандбольная Лига чемпионов: "Мешков-Брест" принимает "Пик"
Рассчитывают набрать первые очки в нынешнем розыгрыше. "Мешков-Брест" после двух поражений на старте группового этапа гандбольной Лиги чемпионов собирается реабилитироваться перед болельщиками в противостоянии с венгерским "Пиком". В отличие от хозяев клуб из Сегеда пока идет без поражений - 3 очка в активе. Именно гостей специалисты называют фаворитами встречи. Однако, что на это ответят "мешковцы", узнаем сегодня из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 19:35.
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