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Гандбольная сборная вернулась из Боснии и привезла победу в матче отбора на Евро-2020

Гандбольная сборная вернулась из Боснии, где проводила важный матч отбора на Евро-2020. Наша команда уверенно переиграла соперника - 31:25 и практически решила задачу выхода на топ-турнир.

Заключительный матч квалификации белорусы проведут в воскресенье против Финляндии в Бресте. Победа гарантирует попадание на чемпионат Европы.

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