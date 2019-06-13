Гандбольная сборная вернулась из Боснии и привезла победу в матче отбора на Евро-2020

Гандбольная сборная вернулась из Боснии, где проводила важный матч отбора на Евро-2020. Наша команда уверенно переиграла соперника - 31:25 и практически решила задачу выхода на топ-турнир.



Заключительный матч квалификации белорусы проведут в воскресенье против Финляндии в Бресте. Победа гарантирует попадание на чемпионат Европы.