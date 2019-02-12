Гандбольный клуб "Гомель" в 1/4 Кубка Вызова сыграет против девушек из "Гран Канарии"

Гандбольный клуб "Гомель" в 1/4 Кубка Вызова среди женских команд сыграет против девушек из испанской "Гран Канарии". Жеребьевка четвертьфинальных пар прошла сегодня в Вене. Первая игра состоится 2 или 3 марта в Испании, ответная - 9 или 10 марта в Гомеле.