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Гандбольный клуб "Мешков Брест" стал победителем SEHA-лиги, обыграв "Минск"
"СКА-Минск" занял достойное место, но остался недоволен - именно так главный тренер армейцев Игорь Папруга прокомментировал поражение своей команды в финале гандбольной SEHA-лиги. Минчане проиграли "Мешков Бресту" 31:32. На последней минуте брестчане уходили в атаку, забросить не сумели и тем самым подарили оппонентам шанс перевести игру в овертайм, которым минские гандболисты не сумели воспользоваться.
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