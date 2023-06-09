Гандбольный клуб "Мешков Брест" стал победителем SEHA-лиги, обыграв "Минск"

"СКА-Минск" занял достойное место, но остался недоволен - именно так главный тренер армейцев Игорь Папруга прокомментировал поражение своей команды в финале гандбольной SEHA-лиги. Минчане проиграли "Мешков Бресту" 31:32. На последней минуте брестчане уходили в атаку, забросить не сумели и тем самым подарили оппонентам шанс перевести игру в овертайм, которым минские гандболисты не сумели воспользоваться.