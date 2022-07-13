Гандбольный клуб "Мешков Брест" в четвертьфинале встретится с "Еурофармом"

Гандбольный клуб "Мешков Брест" сыграет в четвертьфинале SEHA Лиги с северомакедонским "Еурофармом". По итогам заседания исполкома Лиги было принято решение доиграть сезон-2021/22. Пары четвертьфиналистов определились жеребьевкой. Соперники выявят победителя в одном матче. Хозяев единственного поединка также назвал жребий. Брестчане играют в гостях. Матчи пройдут в период с 8 по 25 августа, а "Финал четырех" состоится 2-4 сентября в хорватском Задаре. В случае победы "Мешков" за выход в финал поспорит с сильнейшим из пары "Татран" - "Веспрем"