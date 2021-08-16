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Гандбольный "Мешков Брест" завоевал первый титул нового сезона

В восьмой раз флагман белорусского гандбола "Мешков Брест" становится победителем международного турнира "Кубок Белгазпромбанка". Помимо "мешковцев", там участвовали "Чеховские медведи" из России - второе место, "Азоты" из Польши - третьи, украинский "Мотор" на четвертой позиции.

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