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Гарбинье Мугуруса впервые в карьере пробилась в финал Australian Open

Испанка - 32-я в мировом рейтинге - обыграла третью ракетку планеты Симону Халеп в двух сетах 7:6, 7:5. Ранее, напомним, также неожиданно 21-летняя американка София Кенин обыграла лидера рейтинга - австралийку Эшли Барти. Решающий матч пройдет первого февраля.

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