В соревнованиях по стрелковым видам спорта во время Европейских игр разыграют 19 комплектов наград

Скорость полета пули - 60 метров в секунду, и мгновение, которое решает судьбу медали. И наоборот, статичная цель, где десятая доля балла порой разделяет золото и серебро. В соревнованиях по стрелковым видам спорта во время II Европейских игр в Минске будет разыграно 19 комплектов наград. А вот где пройдут турниры по стендовой и пулевой стрельбе, узнаете из очередной серии проекта Агентства теленовостей "Паспорт объекта". Ответы и нюансы видов спорта сегодня в "Панораме".