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"Снежный снайпер" - генеральная репетиция чемпионата Европы по биатлону, который вскоре примут Раубичи!

В знаменитом биатлонном центре с 8 по 10 февраля пройдет финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортклуба. Спортсменов ожидают состязания самого высокого уровня. В Раубичах уже готовы точки общепита, территория вокруг трибун и трассы. Но самое интересное для участников "Снежного снайпера" - это трансляции гонок на уровне этапов Кубка мира, что, конечно же, даст импульс в карьере каждого юного спортсмена.

Напомним, республиканскиесоревнованиясреди детей и подростков по биатлону"Снежный снайпер" на призы Президентского спортклуба проводятся с 2007 года.

О том, как пройдетфинал "Снежногоснайпера" в этом году, во время онлайн-конференции рассказал помощник председателяПрезидентского спортивного клуба Павел Егоровздесь

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