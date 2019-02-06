"Снежный снайпер" - генеральная репетиция чемпионата Европы по биатлону, который вскоре примут Раубичи!

В знаменитом биатлонном центре с 8 по 10 февраля пройдет финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортклуба. Спортсменов ожидают состязания самого высокого уровня. В Раубичах уже готовы точки общепита, территория вокруг трибун и трассы. Но самое интересное для участников "Снежного снайпера" - это трансляции гонок на уровне этапов Кубка мира, что, конечно же, даст импульс в карьере каждого юного спортсмена.