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Зарплатная ведомость в 2 раза меньше, легионерская формула 4+1. Что еще нового у ХК "Динамо"

Зарплатная ведомость в два раза меньше прошлогодней, легионерская формула 4+1 и два фарм-клуба. Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков, а также новый спортивный директор Михаил Грабовский и главный тренер Крэйг Вудкрофт дали пресс-конференцию, во время которой журналисты спросили и о возможном сужении площадки "Минск-Арены" до североамериканских 26 метров.

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