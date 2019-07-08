Зарплатная ведомость в 2 раза меньше, легионерская формула 4+1. Что еще нового у ХК "Динамо"

Зарплатная ведомость в два раза меньше прошлогодней, легионерская формула 4+1 и два фарм-клуба. Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков, а также новый спортивный директор Михаил Грабовский и главный тренер Крэйг Вудкрофт дали пресс-конференцию, во время которой журналисты спросили и о возможном сужении площадки "Минск-Арены" до североамериканских 26 метров.