Геннадий Лаптев стал восьмым на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Действующий чемпион Европы по тяжелой атлетике Геннадий Лаптев, который после континентального первенства сменил весовую категорию, на чемпионате мира стал восьмым. В Тайланде, где и проходят соревнования, он состязался в весе до 67 килограммов. Чемпионат мира в Паттае продолжается.



