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Геннадий Лаптев стал восьмым на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Действующий чемпион Европы по тяжелой атлетике Геннадий Лаптев, который после континентального первенства сменил весовую категорию, на чемпионате мира стал восьмым. В Тайланде, где и проходят соревнования, он состязался в весе до 67 килограммов. Чемпионат мира в Паттае продолжается.
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