Геннадий Лаптев выиграл золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми

Белорусские штангисты продолжают пополнять медальную копилку чемпионата Европы по тяжелой атлетике. В Батуми во второй день золото в сумме двоеборья в весовой категории до 61 килограмма выиграл Геннадий Лаптев. Его результат - 286 килограммов. Вдобавок на счету нашего спортсмена - малое золото в рывке. Еще одна белоруска Наталья Псыщаница в весе до 55 килограммов остановилась в шаге от пьедестала.



Напомним, в стартовый день континентального форума бронзовой медалисткой турнира стала Юлия Асаенок. В общекомандном зачете Беларусь с двумя наградами занимает пятое место.



