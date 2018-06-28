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Геннадий Савилов cменил Семена Шапиро на посту главы федерации хоккея
Возвращение в элитный дивизион чемпионата мира и выход на хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Именно такие задачи озвучил в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей новый председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов. Напомним, сегодня он был избран единогласно, а в отставку ушел Семен Шапиро. Савилову 42 года, ранее он выступал за сборную Беларуси.
Семен Шапиро занимал пост главы федерации чуть более года. Напомним, в мае национальная сборная Беларуси впервые за 15 лет утратила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.
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