Геннадий Савилов cменил Семена Шапиро на посту главы федерации хоккея

Возвращение в элитный дивизион чемпионата мира и выход на хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Именно такие задачи озвучил в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей новый председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов. Напомним, сегодня он был избран единогласно, а в отставку ушел Семен Шапиро. Савилову 42 года, ранее он выступал за сборную Беларуси.