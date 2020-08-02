Геннадий Савилов: От белорусской сборной по хоккею ждем попадания в восьмерку сильнейших на домашнем планетарном форуме в 2021

От белорусской сборной по хоккею ждем попадания в восьмерку сильнейших на домашнем планетарном форуме в будущем году. Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" заявил директор дирекции по проведению чемпионата мира - 2021 и глава Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов. В студии по адресу Макаенка, 9 состоялось первое появление на публике талисмана грядущего турнира. Ежик Спайки преодолел большое расстояние: символ прилетел в Беларусь из Канады. Напомним, на звание главного маскота предстоящего первенства претендовали более ста работ от представителей Беларуси и Латвии. Причем свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.



Когда стартуют продажи билетов? Готова ли к форуму "Минск-Арена"? Ответы в итоговой программе "Главный эфир" в 21:00.



