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Геннадий Савилов покинул пост главы Федерации хоккея Беларуси
Геннадий Савилов покидает пост председателя Федерации хоккея Беларуси. С прошением об отставке функционер выступил на заседании исполкома. Отметим, Савилов занимал должность чуть более двух лет. Исполняющим обязанности временно назначен его заместитель Дмитрий Басков. Имя же нового главы федерации станет известно 9 сентября на внеочередной выборной конференции.
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