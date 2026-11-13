Георгий Соловей завоевал бронзовую награду в соревнованиях по брейкингу на юношеской Олимпиаде

Белорусы продолжают успешно выступать на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

13 ноября на третью ступень пьедестала почета поднялся Георгий Соловей, который взял бронзу в брейкинге. В групповой стадии белорус одержал две победы в трех батлах. В ¼ Георгий оказался сильнее представителя Италии, однако в полуфинале уступил спортсмену из Китая. В поединке за третье место представитель Беларуси со счетом 2:1 по раундам одолел спортсмена из Польши.

В Дакаре на соревнованиях под эгидой МОК впервые после периода политически мотивированных санкций белорусские атлеты выступают с национальной символикой.

В активе белорусов три медали. Ранее по бронзе завоевали Полина Белявская и Максим Машлякевич в плавании.