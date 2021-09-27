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Георгий Кондратьев назвал состав сборной Беларуси по футболу на ближайшие матчи
Максим Скавыш, нападающий "Шахтера", не вызван Георгием Кондратьевым на ближайший сбор национальной команды в канун матчей отбора на чемпионат мира против Эстонии и Чехии. В списке 26 футболистов: вновь оба брата Лисаковича, квартет вратарей Хаткевич, Павлюченко, Василючек и Степанов из "Динамо-Брест". Форвардов двое - Виталий Лисакович и второй в списке бомбардиров в Высшей лиге Андрей Соловей. Вызван также еще один гомельчанин - Вадим Побудей.
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