Георгий Кондратьев назвал состав сборной Беларуси по футболу на ближайшие матчи

Максим Скавыш, нападающий "Шахтера", не вызван Георгием Кондратьевым на ближайший сбор национальной команды в канун матчей отбора на чемпионат мира против Эстонии и Чехии. В списке 26 футболистов: вновь оба брата Лисаковича, квартет вратарей Хаткевич, Павлюченко, Василючек и Степанов из "Динамо-Брест". Форвардов двое - Виталий Лисакович и второй в списке бомбардиров в Высшей лиге Андрей Соловей. Вызван также еще один гомельчанин - Вадим Побудей.