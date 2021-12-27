Георгий Кондратьев: Нужно создавать коллектив, который будет как единое целое

Конец года - пора подводить итоги, и итоги футбольные специально для проекта Агентства теленовостей "Спорт-кадр" мы резюмировали вместе с Георгием Кондратьевым. Белорусский футбол сделает шаг вперед в 2022-м, уверен специалист.



Что не получилось в 2021-м и почему? Кто и за счет чего поможет спрогрессировать результатам национальной команды в следующем году и почему Георгий Кондратьев практически не улыбается, расскажет завтра в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 22:15. Не пропустите!