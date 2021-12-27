3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Георгий Кондратьев: Нужно создавать коллектив, который будет как единое целое
Конец года - пора подводить итоги, и итоги футбольные специально для проекта Агентства теленовостей "Спорт-кадр" мы резюмировали вместе с Георгием Кондратьевым. Белорусский футбол сделает шаг вперед в 2022-м, уверен специалист.
Что не получилось в 2021-м и почему? Кто и за счет чего поможет спрогрессировать результатам национальной команды в следующем году и почему Георгий Кондратьев практически не улыбается, расскажет завтра в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 22:15. Не пропустите!
Другие спортивные новости:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все