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Георгий Кондратьев покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу - имя нового наставника не известно

Георгий Кондратьев покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Решение было принято сегодня руководством АБФФ. Именно федерация инициировала прекращение сотрудничества с Кондратьевым и его тренерским штабом. Кондратьев руководил сборной с конца июля 2021 года, под его руководством "Белыя крылы" едва не установили самую крупную серию без побед в своей истории, но остановились на отметке в 16 игр. В последнем матче для экс-главкома белорусы - 2:1 - победили Косово в отборе на чемпионат Европы.

Имя нового наставника пока не известно.

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