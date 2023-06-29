Георгий Кондратьев покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу - имя нового наставника не известно

Георгий Кондратьев покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Решение было принято сегодня руководством АБФФ. Именно федерация инициировала прекращение сотрудничества с Кондратьевым и его тренерским штабом. Кондратьев руководил сборной с конца июля 2021 года, под его руководством "Белыя крылы" едва не установили самую крупную серию без побед в своей истории, но остановились на отметке в 16 игр. В последнем матче для экс-главкома белорусы - 2:1 - победили Косово в отборе на чемпионат Европы.



Имя нового наставника пока не известно.