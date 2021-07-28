Георгий Кондратьев утвержден главным тренером сборной Беларуси по футболу

Георгий Кондратьев - главный тренер сборной Беларуси. Такое решение было принято сегодня на очередном заседании Белорусской федерации футбола. Уже в сентябре национальной команде предстоит сыграть квалификационные матчи на чемпионат мира - 2022 против сборных Чехии, Уэльса и Бельгии.

Напомним, 5 апреля 2021 года с поста главного тренера ушел Михаил Мархель, а уже 6 апреля его сменил Кондратьев, и до сегодняшнего дня он находился в должности исполняющего обязанности рулевого сборной. При нем "белокрылые" сыграли один товарищеский матч против сборной Азербайджана, где потерпели поражение 1:2.