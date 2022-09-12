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Георгий Кондратьев вызвал 23 футболиста в национальную сборную на матчи Лиги наций
Снова без Виталия Лисаковича и c десятью легионерами. Георгий Кондратьев определился с окончательным списком игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций, которые уже не будут иметь турнирного значения. Выездной поединок против Казахстана пройдет на следующей неделе в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Заключительный матч против Словакии пройдет на нейтральном поле в Сербии на одноименном стадионе в городе Бачка-Топола. Всего главный тренер включил в окончательный список национальной команды 23 футболиста. Обращает на себя внимание возвращение в команду нападающего гродненца Павла Савицкого. Отсутствие Лисаковича пока не объяснено, однако ранее футболист не являлся в главную команду страны по надуманным причинам.
Фото: freepic.com
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