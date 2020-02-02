ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Герасимов и Ивашко стартуют на турнире в Пуне

Два белоруса на будущей неделе возьмут старт на теннисном турнире АТР в индийском Пуне. Егор Герасимов в первом круге выйдет на корт против итальянца Паоло Лоренци, а Илья Ивашко сыграет с россиянином Евгением Донским. Отметим, призовой фонд турнира составляет 610 000 долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все