Герасимов и Ивашко стартуют на турнире в Пуне

Два белоруса на будущей неделе возьмут старт на теннисном турнире АТР в индийском Пуне. Егор Герасимов в первом круге выйдет на корт против итальянца Паоло Лоренци, а Илья Ивашко сыграет с россиянином Евгением Донским. Отметим, призовой фонд турнира составляет 610 000 долларов.



