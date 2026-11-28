В Год белорусской женщины "Первый информационный" телеканал продолжает показ авторского проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт".

Героиня новой серии - одна из сильнейших волейболисток Беларуси XXI века Анна Давыскиба. В 14 лет она уже играла за топ-клуб страны - "Минчанку", а в 16 попала в национальную сборную.

Анна рано вышла на топ-уровень в волейболе и по спортивным меркам рано создала семью с одним из лидеров сборной Беларуси Владиславом Давыскибой.

Анна Давыскиба, доигровщик сборной Беларуси по волейболу, ЖВК "Динамо-Ак Барс" (Казань, Россия): "Я не думаю, что женщина может наслаждаться материнством и работой, в частности спортом, одна. Я бы даже сказала, что Арина (дочь. - Прим. news.by) вырастила меня ментально. Я не думаю, что я смогла бы пройти ту же итальянскую школу без ребенка. Когда у тебя что-то не получается (а в Италии первый год у меня не получалось ничего), ты приходишь домой и переключаешься на ребенка".

О том, как раннее материнство лишь укрепило волейбольный и семейный союз Анны и Владислава, о воспитании дочери и о жизни в Казани, куда семья перебралась после шести лет жизни в Италии, о желании после вернуться в Беларусь смотрите в новой серии проекта "Женщины и спорт" в воскресенье, 29 ноября, в 10:10 и 19:20.