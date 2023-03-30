Героями станут и звезды: второму сезону шоу "Герои" быть

Белтелерадиокомпания совместно с Президентским спортивным клубом при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта приступила к съемкам 2-го сезона юношеского спортивно-развлекательного шоу "Герои".

Проект стал не только международным, но и звездным. Обо всем подробнее рассказала Нина Можейко.

Спартакиада в киберпространстве, ник вместо имени, экстремальные испытания четырьмя стихиями - они уже все и всем доказали и получили заслуженные призы. Казалось бы, какие еще вопросы остались к белорусским героям. Но ведь на очереди стоят новые герои, и не только отечественные. Пришло их время показать и доказать, на что способны не только сила тела, но и духа.

В новом сезоне бороться с гравитацией и избавляться от внутренних зажимов будут команды из Беларуси, России, Узбекистана и Словакии.





Сильную мотивацию к победе у сборной из Узбекистана отмечает даже рефери. А как иначе, когда представляешь целую страну. В первый день съемок команда "Электро" из Узбекистана отлично себя проявила, не помеха был даже языковой барьер, ведь язык спорта - международный.

По-прежнему ребята будут идти против четырех стихий и собирать кристаллы. Огонь, вода, воздух и земля - каждой из стихий соответствует полоса препятствий, которые в этом сезоне существенно усложнили. На первом этапе "Вода": изменилась высота конструкций на 4 м, увеличилась длина на 15 м, а глубина бассейна стала больше на 1 м.

Легкую техническую погрешность в виде дублей отлаженный механизм телепроизводства допускает только на съемках визиток участников или аплодисментов. Соревнования же проходят строго в режиме лайф в лучших традициях мировых спортивных трансляций. 32 камеры обеспечат зрителям эффект присутствия.





Теперь во время испытания спортсменам будет мешать водная преграда в виде дождя и гейзеров. Более 100 тыс. л воды потратят на эмоции, которые ребята не испытывали больше нигде.

Элементы с профессиональной точки зрения оценил министр по чрезвычайным ситуациям. Каждое из упражнений заимствовано из реальной методики подготовки будущих спасателей. Будущий офицер проходит такую подготовку в течение всего периода обучения. Поэтому белорусы держатся в лидерах международных чемпионатов. Нашей команде нет равных на постсоветском пространстве по количеству побед.

Они все разъедутся в регионы, поедут в свои страны, будут делиться впечатлениями об этих состязаниях. Это привлечение для службы в МЧС и других органах и подразделениях силовых структур. Воспитание, подготовка, состязательность, дружба, оказание помощи - все это очень важно. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Шоу объединит у телеэкранов не только детей и молодежь, но и их родителей. В новом сезоне в эфирной сетке будет перезагрузка с логотипом проекта "Герои".

Первый год был пробным. Вот наступил второй год и, естественно, напрашивалось продолжение. Принято решение, что такое же шоу мы будем снимать вместе со звездами белорусского спорта, эстрады, театра и кино. Съемки вот-вот начнутся. Будет много интересных лиц и неожиданных команд. Я уверен, что будут очень хорошие рейтинги. Мне будет самому любопытно на это посмотреть. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании