Гибридный газон и система VAR: чем уникален Национальный футбольный стадион

Национальный футбольный стадион показал себя всей Беларуси и всему миру 7 июня 2025 года. Это был исторический день для белорусского спорта. Стадион высочайшего уровня возводили при поддержке Китайской Народной Республики как символ крепкой дружбы двух народов.

Четыре года кропотливой работы - и в декабре 2024-го масштабная стройка была официально завершена. Подготовка к открытию любого объекта всегда хлопотная и волнительная, поэтому у причастных к спортивному объекту точно были бессонные ночи, постоянные репетиции и проверки функционирования всех систем стадиона.

Главным событием июньского дня стало участие в церемонии Президента Беларуси Александра Лукашенко. Президент подчеркнул, что этот суперсовременный стадион - бесценный подарок для будущих поколений белорусских спортсменов и всех болельщиков.

В первом матче на новой арене сыграли молодежные сборные Беларуси и Китая. В поединке победила дружба со счетом 1:1.

Национальный футбольный стадион - это без преувеличения лучшая и технологичная арена страны. Проектировался стадион исключительно под футбол. Трибуны на 33 тыс. человек расположены максимально близко к полю, что создает потрясающий эффект присутствия.

Объект полностью соответствует четвертой (высшей) категории УЕФА, которая открывает Минску двери в большую футбольную Европу. Да, для финала Лиги чемпионов или чемпионата мира трибуны маловаты - там жесткий ценз от 60 тыс. мест, но матчи групповых стадий, еврокубков и Суперкубок УЕФА стадион может принять хоть сегодня.

"Я много где бываю, но стадион такого уровня с таким комфортом встречаю редко. Беларусь умеет проводить и чемпионат мира по хоккею, и II Европейские игры. Самое главное, что руководство, в том числе УЕФА, в нас не сомневается и верит, что если доверят турнир Беларуси, он пройдет блестяще", - отметил председатель Белорусской федерации футбола Евгений Булойчик в специальном репортаже.

Минская арена - самая технологичная в стране, и вот пару доказательств.

1. Инженерная мысль.



Светопропускающий навес закрывает от дождя 100 % зрительских мест, но пропускает солнце, необходимое для роста травы.

2. Цифровая система пропусков.



Благодаря ей 33 тыс. болельщиков могут занять свои места на трибунах всего за несколько минут и без каких-либо очередей.

3. Безупречная картинка для телезрителей.



Мощная система освещения адаптирована под мировой стандарт ультравысокого разрешения 4К.

Александр Бут-Гусаим, гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо":

"Все глобальное управление идет из двух комнат. В одной находится система безопасности, открытие ворот и дверей, включение света, отопления, кондиционирования, пожарная безопасность. Во второй комнате - управление всеми системами (свет стадиона, мультимедиа, звук, управление фасадом, внутренней и наружной подсветкой)".

Главная изюминка стадиона - единственный в стране гибридный газон. Это натуральный газон, прошитый искусственными нитями. Специальная машина укрепляла корни на 20 см вглубь. В итоге трава не вылетает кусками даже во время самых жестких подкатов, а поле всегда остается ровным, как по линейке.

Идеальный газон на стадионе - союз умных машин и человеческих рук. Система автоматического полива управляется обычным компьютером.

"Стадион оборудован и системой подпочвенной аэрации, то есть подачи воздуха к корням растений. Она может работать также в обратном режиме, режиме вакуума, быстрого отвода воды. Включив эту систему, не придется отменять игру. В течение получаса лишняя влага уберется", - рассказал начальник отдела обслуживания Национального олимпийского стадиона "Динамо" Сергей Бируля.

Национальный футбольный - домашний стадион для сборной Беларуси, на котором команда провела три встречи, и все они носили статус товарищеских. К сожалению, из-за санкций УЕФА, введенных еще в 2022 году, белорусская команда обязана проводить все домашние поединки Лиги наций и квалификаций на нейтральных полях и при пустых трибунах. Все эти ограничения касаются официальных встреч.

"Работаем поступательно, но следующий планируемый шаг - возможность вернуть болельщиков, даже если будем играть не на домашней арене, а за границей. В 2027 году Беларуси доверили проведение двух Кубков развития для юношей и девушек, в том числе с участием Турции", - поделился информацией председатель Белорусской федерации футбола.

Любой матч сборной является большим ажиотажем в экспертной среде и среди болельщиков. В 2026 году национальная команда под руководством Виктора Гончаренко провела в Минске два спарринга против Сирии и Буркина-Фасо и ни разу не проиграла. Сначала белорусские футболисты уверенно разгромили сирийцев со счетом 4:1, а затем в ярком атакующем поединке вырвали ничью у крепкой сборной Буркина-Фасо - 2:2.

Сменило свою прописку и минское футбольное "Динамо". Именно на зеленом газоне стадиона на улице Ванеева столичный клуб теперь проводит свои ключевые домашние поединки. Раньше главной ареной для "бело-голубых" был стадион на улице Кирова, но теперь у команды есть чисто футбольный дом мирового класса.

2026 год запомнится всем, кто интересуется белорусским футболом еще и внедрением системы VAR. Местом ее дебюта был выбран Национальный стадион. Лучшая арена страны получила самые продвинутые технологии справедливости - новейшие камеры, специальные мониторы у поля и мгновенную связь с судьями. Первые недели работы технологий показывают, что система делает игру более честной, хотя и добавляет споров.

Евгений Булойчик убедил, что при возникновении ошибки VAR ответственность никто с этого снимать не будет. В странах, где система функционирует уже на протяжении 7-8 лет, появляются ошибки. Но самое главное - видеть их, работать над ними и совершенствоваться в этом направлении.

В Европе остается 5 стран, где не владеют системой VAR.

Специальная система впервые была внедрена в 22-м туре высшей лиги, но лишь в 25-м судьи полноценно ею воспользовались. Например, главный судья Игорь Шумилов на матче между "МЛ Витебском" и "Неманом" после подсказки видеоассистентов и личного просмотра эпизода изменил желтую карточку на красную, удалив защитника гостей.

А если подытожить, то в Беларуси теперь есть собственный стадион топ-уровня. Национальный футбольный - главный ответ на все вопросы об инфраструктуре.

Главное фото: sb.by