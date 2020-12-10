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ГК "Мешков Брест" проиграл "Пику" в Лиге чемпионов

"Мешков-Брест"на выезде уступил венгерскому "Пику" в очередном матче групповогоэтапа гандбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 30:27 впользу наших соперников. Самым результативным у гостей оказался Марко Панич, укоторого 7 голов. В турнирной таблице группы А "Мешков Брест" с 9очками после 8 игр занимает 3 место.

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