ГК "Мешков Брест" проиграл "Пику" в Лиге чемпионов

"Мешков-Брест"на выезде уступил венгерскому "Пику" в очередном матче групповогоэтапа гандбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 30:27 впользу наших соперников. Самым результативным у гостей оказался Марко Панич, укоторого 7 голов. В турнирной таблице группы А "Мешков Брест" с 9очками после 8 игр занимает 3 место.