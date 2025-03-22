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Глава МОК выступила против отстранения стран от соревнований из-за конфликтов
Неожиданные результаты выборов главы Международного олимпийского комитета должны были иметь определенное продолжение. Особенно в контексте допуска белорусских и российских спортсменов к мировым стартам. Данный вопрос считался ключевым фактически на каждой сессии организации в последнее время.
Победительница голосования Кирсти Ковентри сделала яркое заявление, где, по сути, открыто намекнула на то, что рабочая группа займется вероятным возвращением атлетов двух стран в олимпийскую семью.
Кирсти Ковентри, глава Международного олимпийского комитета:
"Я хотела бы создать рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами. Мы собираемся гарантировать, что у всех атлетов есть возможность участвовать в Олимпийских играх. Наша ответственность также, когда все эти спортсмены собрались вместе, обеспечить им безопасность. Мы должны защищать и поддерживать их и во время Игр. Я верю, что лучше всего для нашего движения гарантировать, что все спортсмены будут представлены".
Кирсти Ковентри была выбрана по итогам первого раунда голосования на 144-й сессии МОК в Греции. Она стала первой женщиной на посту главы ведущего спортивного ведомства в мире. В свою должность представительница Зимбабве вступит 23 июня.