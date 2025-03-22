Глава МОК выступила против отстранения стран от соревнований из-за конфликтов

"Я хотела бы создать рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами. Мы собираемся гарантировать, что у всех атлетов есть возможность участвовать в Олимпийских играх. Наша ответственность также, когда все эти спортсмены собрались вместе, обеспечить им безопасность. Мы должны защищать и поддерживать их и во время Игр. Я верю, что лучше всего для нашего движения гарантировать, что все спортсмены будут представлены".