Глава УЕФА выступает за возвращение международных матчей в Беларусь

Права белорусского футбола на международной арене заметно и несправедливо ущемлены, не раз подчеркнул глава Европейской футбольной ассоциации, словенец Александер Чеферин в разговоре с главой Дома футбола Евгением Булойчиком. Национальная команда и все сборные различных возрастов не имеют возможности играть домашние матчи. УЕФА, в отличие от других федерации по игровым видам спорта, максимально самодостаточная организация, поэтому имеет ресурсы диктовать свою политику.

Евгений Булойчик, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола"

Евгений Булойчик, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола": "2 последние мои личные встречи, которые были как бы на официальном уровне, они проходили неформально. И я испытывал гордость, когда Александер Чеферин говорил про Александра Лукашенко с большим уважением. И, наверное, даже в такие моменты я раскрепощался, мне проще было разговаривать. Человек, который всегда выбирает позицию, наверное, не совсем стандартную для европейских управленцев, он с уважением относится к странам, которые необоснованно ущемлены, в том числе наша страна. Я хочу сказать, что у него огромное уважение к нашей стране. Он сказал, что обязательно красиво, тонко намекнет, что Беларусь ущемлена, хотя его позиция категорична. Он однозначно уверен в том, что наша страна заслуживает проведения домашних матчей, мы совместно все будем делать для того, чтобы это сбылось".

Футбол, мини-футбол и пляжный футбол не стали заложниками политических манипуляция в начале 2022 года и сохранили свои места на мировой спортивной карте. За это время пляжники стали вице-чемпионами мира, выступая под национальным флагом. А команда по мини-футболу впервые за 16 лет вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

