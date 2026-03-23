Глава УЕФА выступает за возвращение международных матчей в Беларусь
Права белорусского футбола на международной арене заметно и несправедливо ущемлены, не раз подчеркнул глава Европейской футбольной ассоциации, словенец Александер Чеферин в разговоре с главой Дома футбола Евгением Булойчиком. Национальная команда и все сборные различных возрастов не имеют возможности играть домашние матчи. УЕФА, в отличие от других федерации по игровым видам спорта, максимально самодостаточная организация, поэтому имеет ресурсы диктовать свою политику.
Евгений Булойчик, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола": "2 последние мои личные встречи, которые были как бы на официальном уровне, они проходили неформально. И я испытывал гордость, когда Александер Чеферин говорил про Александра Лукашенко с большим уважением. И, наверное, даже в такие моменты я раскрепощался, мне проще было разговаривать. Человек, который всегда выбирает позицию, наверное, не совсем стандартную для европейских управленцев, он с уважением относится к странам, которые необоснованно ущемлены, в том числе наша страна. Я хочу сказать, что у него огромное уважение к нашей стране. Он сказал, что обязательно красиво, тонко намекнет, что Беларусь ущемлена, хотя его позиция категорична. Он однозначно уверен в том, что наша страна заслуживает проведения домашних матчей, мы совместно все будем делать для того, чтобы это сбылось".
Футбол, мини-футбол и пляжный футбол не стали заложниками политических манипуляция в начале 2022 года и сохранили свои места на мировой спортивной карте. За это время пляжники стали вице-чемпионами мира, выступая под национальным флагом. А команда по мини-футболу впервые за 16 лет вышла в финальную стадию чемпионата Европы.