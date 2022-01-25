Глава БФГ Владимир Коноплев подведет итоги евро в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5"

Судьба тренерского штаба сборной Беларуси по гандболу решится на февральском исполкоме федерации вида спорта. Эту информацию нам эксклюзивно озвучил председатель БФГ Владимир Коноплев в рамках интервью для проекта "Спорт-кадр", который будет сегодня в эфире "Беларусь 5" в 21:50.



Напомним, наши парни на чемпионате Европы не преодолели предварительный раунд.