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Глава НОК Виктор Лукашенко высоко оценил организацию II Игр стран СНГ

Глава НОК Виктор Лукашенко высоко оценил организацию II Игр стран СНГ

Глава НОК Виктор Лукашенко высоко оценил организацию II Игр стран СНГ. Об этом он заявил журналистам в Солигорске, где проходят соревнования по вольной борьбе, сообщает БЕЛТА.

"Очень хорошие соревнования. Единственное, что, наверное, мало места - желающих посмотреть больше. Организация, открытие, захватывающие поединки - все присутствует. Думаю, что соревнования удались", - отметил Виктор Лукашенко.

В Солигорске он увидел напряженную, бескомпромиссную борьбу. "Думаю, очень серьезный уровень", - сказал Виктор Лукашенко.

Он слышал только положительные отзывы - не только в Солигорске. "Мы уже несколько соревнований посетили - по художественной гимнастике, стрельбе из лука в Могилеве. Очень хорошая организация и условия. Доброжелательность белорусов отличает", - добавил глава НОК.

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