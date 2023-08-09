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Глава НОК Виктор Лукашенко высоко оценил организацию II Игр стран СНГ
Глава НОК Виктор Лукашенко высоко оценил организацию II Игр стран СНГ. Об этом он заявил журналистам в Солигорске, где проходят соревнования по вольной борьбе, сообщает БЕЛТА.
"Очень хорошие соревнования. Единственное, что, наверное, мало места - желающих посмотреть больше. Организация, открытие, захватывающие поединки - все присутствует. Думаю, что соревнования удались", - отметил Виктор Лукашенко.
В Солигорске он увидел напряженную, бескомпромиссную борьбу. "Думаю, очень серьезный уровень", - сказал Виктор Лукашенко.
Он слышал только положительные отзывы - не только в Солигорске. "Мы уже несколько соревнований посетили - по художественной гимнастике, стрельбе из лука в Могилеве. Очень хорошая организация и условия. Доброжелательность белорусов отличает", - добавил глава НОК.
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