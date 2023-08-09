Глава НОК Виктор Лукашенко высоко оценил организацию II Игр стран СНГ. Об этом он заявил журналистам в Солигорске, где проходят соревнования по вольной борьбе, сообщает БЕЛТА.

"Очень хорошие соревнования. Единственное, что, наверное, мало места - желающих посмотреть больше. Организация, открытие, захватывающие поединки - все присутствует. Думаю, что соревнования удались", - отметил Виктор Лукашенко.

В Солигорске он увидел напряженную, бескомпромиссную борьбу. "Думаю, очень серьезный уровень", - сказал Виктор Лукашенко.