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Нелли Ким, глава технического комитета Международной федерации гимнастики в нашей студии

Накануне в "Минск-Арене" стартовали соревнования по спортивной гимнастике. Это очень медалеемкий вид - разыгрывается 12 комплектов наград, а еще этот вид спорта - очень травматичный, требующий выполнения всех стандартов при подготовке помоста.

За всем следит глава технического комитета Международной федерации гимнастики Нелли Ким. Как мы знаем и помним, она - пятикратная олимпийская чемпионка, и медали эти завоевала, в том числе представляя Минск. И сейчас Нелли Владимировна - у нас в студии (видео).

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