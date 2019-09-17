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Глава УЕФА Александр Чеферин посетит Минск

Приезд футбольного функционера ожидается уже в этот четверг. В этот же день Чеферин, для которого это будет первый визит в Беларусь, после встречи с главой Белорусской федерации футбола Владимиром Базановым ответит и на вопросы журналистов. Чеферин - словенский юрист, возглавляет УЕФА с 2016 года.

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