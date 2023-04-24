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Главная хоккейная интрига разрешилась! Жлобинский "Металлург" выиграл Кубок Президента

Жлобинский "Металлург" выиграл Кубок Президента. Финальное противостояние стало настоящей спортивной драмой и объединило десятки тысяч болельщиков со всех уголков страны. Точка была поставлена в Гродно.

Это был финал мечты. "Металлург" и "Неман" подарили любителям белорусского хоккея настоящий спортивный праздник. Бескомпромиссное семиматчевое противостояние, в котором было все: масса заброшенных шайб и великолепные сэйвы вратарей, острые и молниеносные атаки. Победить могла любая из двух команд. Но в этом году это удалось сделать именно "Металлургу". Не просто выиграть, а защитить титул, что в спорте порой гораздо сложнее. Каждый матч этой серии проходил при аншлаге. Часто сами хоккеисты называли болельщиков седьмым игроком на площадке. То, что в финале встретились действительно равные по силе клубы, отметил и глава государства. Сегодня Президент тоже следил за решающей битвой с трибун гродненского Ледового дворца.

Серебряные медали у хоккеистов гродненского "Немана". Сегодня можно с уверенностью сказать, что эти награды с золотым отливом. Все мы помним фантастический камбэк команды Евгения Летова, когда гродненцам удалось отыграться в полуфинальной серии с "Юностью" со счета 0:3. А золото отправляется в Жлобин. Медали чемпионам страны вручали игроки команды Президента Беларуси. И самый торжественный и волнительный момент: глава государства вручил Кубок Президента сразу двум капитанам "Металлурга" - Сергею Костицыну и Евгению Соломонову.

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