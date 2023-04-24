Главная хоккейная интрига разрешилась! Жлобинский "Металлург" выиграл Кубок Президента

Это был финал мечты. "Металлург" и "Неман" подарили любителям белорусского хоккея настоящий спортивный праздник. Бескомпромиссное семиматчевое противостояние, в котором было все: масса заброшенных шайб и великолепные сэйвы вратарей, острые и молниеносные атаки. Победить могла любая из двух команд. Но в этом году это удалось сделать именно "Металлургу". Не просто выиграть, а защитить титул, что в спорте порой гораздо сложнее. Каждый матч этой серии проходил при аншлаге. Часто сами хоккеисты называли болельщиков седьмым игроком на площадке. То, что в финале встретились действительно равные по силе клубы, отметил и глава государства. Сегодня Президент тоже следил за решающей битвой с трибун гродненского Ледового дворца.