Главная ледовая арена Гомеля приняла областной этап соревнований "Золотая шайба - 2022"

Первый раз участвую, рада, что дали возможность. Тренировки на льду проходят, сначала разминка, потом основные упражнения и в конце играем. Привыкла уже, нормально.

Команды начали тренироваться с октября месяца, занимались не только в Ледовом дворце спорта, также на катках. Наши спортсмены юные хотят заниматься и с удовольствием участвуют в соревнованиях.

Хоккейный турнир "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси принимает главная ледовая арена Гомеля. Там прошел региональный этап соревнований. Сегодня в дивизионе "А" сражались три подростковые команды из областного центра и Жлобина. Это спортсмены, которые тренируются на льду постоянно. В среду в дивизионе "Б" на арене сойдутся команды из районов, где нет спортивных сооружений с искусственным льдом. За право представить регион на республиканском этапе турнира борются не только юноши, но и девушки."Золотая шайба" - это шанс для ребят из небольших городов попасть в большой спорт. Не раз после соревнований лучшие игроки попадали в спецшколы и секции.