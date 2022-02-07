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Главная ледовая арена Гомеля приняла областной этап соревнований "Золотая шайба - 2022"
Хоккейный турнир "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси принимает главная ледовая арена Гомеля. Там прошел региональный этап соревнований. Сегодня в дивизионе "А" сражались три подростковые команды из областного центра и Жлобина. Это спортсмены, которые тренируются на льду постоянно. В среду в дивизионе "Б" на арене сойдутся команды из районов, где нет спортивных сооружений с искусственным льдом. За право представить регион на республиканском этапе турнира борются не только юноши, но и девушки.
Анна Бадеева, нападающий хоккейной команды "Металлург-Жлобин":
Первый раз участвую, рада, что дали возможность. Тренировки на льду проходят, сначала разминка, потом основные упражнения и в конце играем. Привыкла уже, нормально.
Виктор Сорокин, инструктор-методист ДЮСШ ХК "Гомель":
Команды начали тренироваться с октября месяца, занимались не только в Ледовом дворце спорта, также на катках. Наши спортсмены юные хотят заниматься и с удовольствием участвуют в соревнованиях."Золотая шайба" - это шанс для ребят из небольших городов попасть в большой спорт. Не раз после соревнований лучшие игроки попадали в спецшколы и секции.
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