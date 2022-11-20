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Главная победа в истории белорусского футбола - 40 лет назад минское "Динамо" стало лучшей командой чемпионата СССР
О тех, кто уже вписал свои имена в историю. Накануне исполнилось 40 лет со дня главной победы в истории белорусского футбола - в ноябре 82-го минское "Динамо" стало лучшей командой чемпионата СССР, в котором выступало, например, "Динамо" из Тбилиси, только-только завоевав еврокубок, или киевское "Динамо", за 7 лет до этого побеждавшее в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА.
А ведь были еще "Спартак" с Родионовым и Черенковым, "Зенит" с Казаченком и Чухловым, и многие-многие другие. Но лучшим стал белорусский коллектив, и это блестящая победа в истории нашего спорта. О том, как тот успех смог состояться, вы можете посмотреть в вечернем эфире "Беларусь 1" 22 ноября - Агентство теленовостей готовит телефильм. Ну а некоторые детали - в "Главном эфире".
Поэзия советского футбола - минское "Динамо" - на протяжении 80-х стало для футбола большой страны настоящим вдохновением. И как ни крути, в тот славный год тоталитарный футбол в киевском "Динамо" Валерия Лобановского пал перед романтикой Эдуарда Малофеева.
Я из Подмосковья, где "Нет изумительней пейзажа Того, у стрелки золотой, Где дух схватив и разум будоража, Москва-река сливается с Окой".
Эдуард Малофеев родился в Коломне, но судьбой ему предначертана была именно Беларусь. В 60-е в Минске молодой форвард - суперзвезда. В 70-е - начинающий тренер. В 80-е - один из главных тренеров Советского Союза наравне с Лобановским и Бесковым. Но у тех были иные возможности для побед с "Киевом" и "Спартаком". Малофеев нашел свой подход.
Когда пришел Малофеев в команду, как раз этот груз психологии Малофеев снял, и команда заиграла совершенно раскрепощенно и добилась результатов.
Анатолий Байдачный приехал в статусе молодой звезды из московсокго "Динамо", но в 1979-м карьеру завершит здесь из-за травмы. Кроме него в Беларусь чуть ранее приехал Людас Румбутис, а также еще дуэт из "Динамо-Москвы" Юрий Пудышев и Юрий Курненин. Остальные - воспитанники белорусских школ Белов из Гродно, Прокопенко из Бобруйска, Вергеенко из Гомеля, Кондратьев из Витебского края. Наконец, целое поколение выпустило минское СДЮШОР-5. Все станут знаковыми игроками.
Я сколько себя помню, я еще не знал "Динамо-Минск", но я уже бредил мячом.
Но и среди молодежи фигура Сергея Боровского - особенная. Он всю карьеру проведет только в минском "Динамо", а в 1982-м войдет в состав сборной СССР, а на тот год едва ли не лучшая в Европе. На мундиале Боровский вместе с командой станет пятым, в обиднейшем шаге от полуфинала. Но минский коллектив быстро вернет Сергея в игру, и после чемпионата мира команда пойдет вперед как танк.
Все равно мы были не удовлетворены. Не удовлетворены были болельщики, поэтому когда я приехал в команду, уйти с этой волны мне помогла команда. Потому что была цель - сражаться. Там была цель брать медали и здесь цель.
Матчи против киевского "Динамо" в результате станут ключевыми. Поединок в Украине станет драматичным. Юрий Курбыко, что уж говорить, подарит сопернику два мяча. Малофеев снимет вратаря и выпустит Михаила Вергеенко. Победный гол - 3:2 - забьет Георгий Кондратьев, который в эти дни во главе сборной Беларуси играет товарищеские матчи за рубежом.
Малофеев доверял мне очень сильно в этом сезоне. Игр 8 или 9 я не мог и гола забить, но он меня ставил, пока я не начал забивать. Другой бы мог посадить за скамейку, но он доверял мне.
Октябрьский матч против киевлян на минском "Динамо" - невероятный ажиотаж. К той игре команда Малофеева и болельщики жили только футболом, невозможно было представить, что сезон в результате не станет победным.
Встреча завершится со счетом 1:1. Но Минску будет достаточно, тем более гол Прокопенко забьет фантастический, этот эпизод также вспомним в фильме Агентства теленовостей, который будет в эфире 22 ноября.
Минское "Динамо" в тот год навсегда вошло в историю нашего футбола - подобных побед пока не было, несмотря на отрезки отдельных клубов и сборной. Но чтобы пройти вот так целый сезон - была способна только команда Малофеева.
40 лет прошло с тех пор, как мы стали чемпионами Советского Союза. Это был такой подарок хороший для всей нашей республики, для всего нашего народа.
Фото: Sputnik Беларусь
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