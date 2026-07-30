Главный тренер "Динамо-Минск" Сергей Брылин рассказал о развитии молодежи в хоккейном клубе

На "Минск-Арене" сейчас активно трудится талантливое поколение молодых белорусских хоккеистов. Таково мнение нового главного тренера столичного "Динамо" Сергея Брылина.

Специалист полностью включился в работу с бело-синими. На данный момент на льду и в зале занимаются ребята, которые находятся на двухсторонних соглашениях либо просмотровых контрактах.

Российский специалист, на счету которого три Кубка Стэнли с "Нью-Джерси Дэвилз", выступал и консультантом, и ассистентом главкома как в фарм-клубе, так и в основной команде НХЛ.

Коуч когда-то помогал форварду сборной Беларуси Егору Шаранговичу адаптироваться к заокеанской лиге и "дьяволам". В штабе "Нью-Джерси" Сергей Брылин успешно отработал последние четыре сезона, отвечая за тактические нюансы и меньшинство.

К новому вызову в своей профессиональной карьере вместе с "зубрами" главком готов.

Сергей Брылин, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"Нужно работать с молодыми ребятами, нужно им доверять, их подпускать к составу, давать им возможность почувствовать, что такое хоккей на самом высоком уровне. Да, я много лет уделял этому огромное внимание, это была большая часть моей работы в Америке. Поэтому, конечно, интересно и приятно работать с молодыми ребятами. Я вижу много талантливой белорусской молодежи, которая, надеюсь, вырастет в мастеров большого класса, таких как Егор Шарангович".

Несколько дней осталось до старта тренировочного кэмпа для игроков на односторонних соглашениях. По регламенту КХЛ дружины имеют право включиться в работу в полном составе с 1 августа.

Ожидается, что динамовцы выступят на Кубке Минска, который пройдет с 13 по 17 августа, а также на Кубке Мэра Москвы с 27-го по 30-е число.

Новый сезон КХЛ осталось ждать совсем недолго. Бело-синие проведут первый домашний матч регулярного чемпионата 7 сентября. Стартовым соперником "зубров" станет нижегородское "Торпедо".