Главное спортивное событие вторника состоялось в Мирском замке

Именно там презентовали те награды, за которые будут сражаться в Минске в июне более 4 тысяч спортсменов. Медали изготовлены из специального сплава - это 24-каратное золото и серебро 999-й пробы. Презентация прошла во время путешествия эстафеты "Пламя мира".



Символический огонь пронесли по замку, затем факелоносцы взяли курс в сторону Новогрудка. Об историческом маршруте и медальной россыпи расскажет Александр Лучонок.





Презентация медалей мультиспортивного форума. Всего изготовлено 1084 награды



Презентация медалей мультиспортивного форума наряду с зажжением "Пламени мира" в Риме - однозначно одно из центральных событий накануне старта Европейских игр. Ровно за месяц до церемонии открытия награды первым увидели в Мире - легендарном замковом комплексе, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Процесс производства одной медали, который сочетает в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает порядка двадцати часов. Всего изготовлено 1084 награды: 329 золотых, столько же серебряных и 426 бронзовых. Диаметр каждой 9,5 сантиметра, вес 540 граммов, толщина - сантиметр. Корпус медалей выполнен из специального сплава - томпака. При их изготовлении использовались драгоценные металлы: 24-каратное золото и серебро 999-й пробы.

Производство белорусское. Именно наше предприятие выиграло тендер на изготовление у китайский конкурентов.



Символический огонь пронесли по Мирскому замку.



Блестяще сегодня прошла не только презентация. Ярко встречали и "Пламя мира". По одному из главных исторических символов страны – Мирскому замку - огонь пронесли политики, спортсмены и журналисты. Заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко откровенничает: мощь архитектурного памятника хоть и заставляла сердце трепетать, но и в тоже время наполняла силами.

Это одно из самых древних сооружений страны. Был возведен он еще в XVI столетии местным магнатом Юрием Ильиничем.

Замок по строению похож на квадрат с выступающими по краям башнями. Их высота около 25 метров. Изначально они были спланированы как самостоятельные узлы обороны. Здесь их 5. Четыре боковые символизируют четырех сыновей Ильинича, а центральная - это якобы он сам.

По одной из легенд, в сооружении обитает привидение Стафия. Оно тоже охраняет замок. Ильинич якобы делал жертвоприношения, взамен оно оказало услугу. Этот камень - вмурованный в стену образ Стафии. Говорят, если его извлечь, то Мирский замок разрушится до основания.

В том числе через это место сегодня пролегал путь "Пламени мира". Через парк, пруд и вдоль часовни-усыпальницы символический огонь пронесла посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб.







Затем эстафету принимал Новогрудок.

После торжественной церемонии открытия эстафеты в городе факелоносцы проследовали по знаковым местам первой столицы Великого Княжества Литовского. Несмотря на дождливую погоду, горячо и даже пламенно их приветствовали на каждой улице города. Эстафета не смогла пройти мимо главных достопримечательностей: Фарного костела, дома-музея Адама Мицкевича и картинной галереи. Одним из тех, кто пронес пламя, стал Дмитрий Дебелка - призер Олимпийских игр в Сиднее.

Следующая точка забега - Замковая гора.

Именно на ней расположена главная достопримечательность города - Новогрудская крепость, точнее ее руины.

Почетный круг на пути к самой высокой точке города сделала Александра Герасименя. Покорять спортивные высоты ей не привыкать. Дважды девушка становилась призером Олимпийских игр в плавании.





Участники эстафеты сегодня также увидели и оценили, какой он - промышленный Новогрудок. Именно на этом предприятии создали то, что освещает эстафету. Идея дизайна и конструкции факела II Европейских игр загорелась и воплотилась в жизнь именно на заводе газовой аппаратуры. Сделан он из 40 деталей, и практически все изготавливались вручную. Внутри пропан-бутановая смесь под давлением. Вот он - секрет огня, который не гаснет даже под проливным дождем.



Завтра с факелом в руках участники эстафеты "Пламя мира" посетят Лидский район