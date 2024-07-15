Главные неспортивные итоги: какими скандалами обернулся Евро-2024

Результативных встреч было мало, фавориты выглядели блекло, звезды (Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Кевин де Брёйне и др.) не сверкали - так поклонники футбола охарактеризовали Евро-2024, который проходил с 14 июня по 14 июля в Германии.

Хотя, нынешний Еврокубок назвать скучным вряд ли можно - на фоне вялотекущих футбольных баталий кипели страсти и разгорались нешуточные скандалы. Но обо всем по порядку.

"Потекшая" безопасность

Перед стартом Евро-2024 активизировались террористические организации, и власти Германии обещали уделить вопросам безопасности самое пристальное внимание. Однако у них случался прокол за проколом.

Сначала систему безопасности легко обошел местный блогер Марвин Вильдхаге. Он подделал документы и под видом маскота (официального талисмана турнира) пробрался к полю перед стартом первого матча между сборными Германии и Шотландии. К тому моменту как его вычислили сотрудники безопасности блогер сумел отснять достаточное количество материала, чтобы смонтировать ролик, впоследствии набравший более 1 млн просмотров.

Есть вопросы и к работавшим по периметру стадионов стюартам. Практически в каждом третьем матче болельщики прорывали оборону и выбегали на поле. Причем нарушителями становились даже дети, которые хотели сфотографироваться со своим кумиром.





А самый серьезный инцидент произошел в Штутгарте. Там мужчина в фан-зоне ранил ножом троих человек, причем у двоих ранения оказались тяжелыми.



Драки…

Здесь особо отличились англичане, вернее, английские фанаты. Уже в первом туре группового этапа в Гельзенкирхене они устроили драку с сербами. Перед полуфинальным матчем в Дортмунде они подрались с голландцами. А еще английские фанаты засветились в драке с испанцами перед финалом, хотя она и была уже не такой массовой.

Что касается выходок англичан на Евро в целом, то помимо драк они срывали баннеры турнира и вывешивали вместо них флаги своей страны, устраивали аварии на дорогах, нарушали общественный порядок, злоупотребляли спиртным.

Также на Евро-2024 были зафиксированы драки с участием болельщиков из Польши, Турции, Грузии и Албании. Причем представители Турции и Грузии умудрились подраться прямо на стадионе перед дебютным матчем Грузии на Евро.

В берлинской фан-зоне поляки начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками, вынудив полицейских применить слезоточивый газ.

… и скандалы

Не обошлось и без скандалов с политическим подтекстом. Наиболее отличившимися стали представители Балкан. Сначала сербы выдвинули ультиматум, призывая наказать албанцев за оскорбительные и противозаконные баннеры и скандирования (в итоге добились штрафа 37,5 тыс. евро). Потом сербов по жалобе Косова оштрафовали на 14,5 тыс. евро за флаги с единой Сербией. Сербы, в свою очередь, добились отстранения косоварского журналиста Арлинда Садику за жест двуглавого орла, который является символом Косова и Албании, и слова о том, что "Косово - сердце Албании".

Дров в огонь подкинули и экстремистские скандирования фанатов во время матча сборных Хорватии и Албании. После той игры за разжигание розни был дисквалифицирован нападающий казанского "Рубина" албанец Мирлинд Даку (его действия возмутили как сербов, так и македонцев).

От участия в матчах был отстранен и турок Мерих Демирал, который в игре с австрийцами продемонстрировал "волчий салют". В УЕФА сочли это проявлением экстремизма (хотя официально в Германии этот жест не запрещен). В свою очередь такое решение Союз европейских футбольных ассоциаций вызвало волну критики в Турции, возмутился лично и президент страны Реджеп Эрдоган.





Проблемы с организацией

Евро-2024 изменил представление не только о немецкой пунктуальности, но и о немецком качестве.

Во-первых, это проблемы с передвижением. Добираться до стадионов зачастую было проблематично - то поезда, "отказывались" ходить по расписанию, то метро не справлялось с потоком пассажиров. В частности, в Мюнхене властям приходилось временно закрывать станции, что приводило к транспортному коллапсу.