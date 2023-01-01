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Главные спортивные итоги 2022 года подвел Андрей Козлов
Даже в праздничные новогодние дни вспоминаешь, что год получился для белорусского спорта непростым на испытания. И кто из атлетов прошел его достойно, уверенно и победно, тем честь и хвала вдвойне. А ярких побед было немало.
Еще 2022 - год знаковых юбилейных дат для нашего спорта. 20 лет эпохальной победе над шведами в Солт-Лейк-Сити. 10 лет победе БАТЭ над "Баварией" в Лиге чемпионов. Наконец 40 с момента чемпионства минского "Динамо" в чемпионате СССР и 80-летний юбилей ее главного автора Эдуарда Малофеева.
Нужно, чтобы скоростной футбол был. Сумма скоростей, сумма ловкостей, сумма силовых единиц. Нужно стараться, чтобы каждая атака завершалась ударом в ворота. Хороший футбол тогда, когда полные трибуны. Понимаете?
Белорусские спортсмены делали предложения, выходили замуж и женились, любили, давали жизнь новым белорусам. И отдавали себя полностью ради любимого дела.
В наступающем 2023 пожелаем им также соблюдать такой важный баланс - быть счастливыми в жизни и становиться лучшим в спортивном соревновании, не упуская нигде.
А 2023-й - это год, который нам напомнит Европейские игры. В августе Беларусь примет Игры стран СНГ. Наверняка это будут такие же памятные для нас дни.
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