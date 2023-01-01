Главные спортивные итоги 2022 года подвел Андрей Козлов

Даже в праздничные новогодние дни вспоминаешь, что год получился для белорусского спорта непростым на испытания. И кто из атлетов прошел его достойно, уверенно и победно, тем честь и хвала вдвойне. А ярких побед было немало.

Еще 2022 - год знаковых юбилейных дат для нашего спорта. 20 лет эпохальной победе над шведами в Солт-Лейк-Сити. 10 лет победе БАТЭ над "Баварией" в Лиге чемпионов. Наконец 40 с момента чемпионства минского "Динамо" в чемпионате СССР и 80-летний юбилей ее главного автора Эдуарда Малофеева.

Нужно, чтобы скоростной футбол был. Сумма скоростей, сумма ловкостей, сумма силовых единиц. Нужно стараться, чтобы каждая атака завершалась ударом в ворота. Хороший футбол тогда, когда полные трибуны. Понимаете? Эдуард Малофеев

Белорусские спортсмены делали предложения, выходили замуж и женились, любили, давали жизнь новым белорусам. И отдавали себя полностью ради любимого дела.

В наступающем 2023 пожелаем им также соблюдать такой важный баланс - быть счастливыми в жизни и становиться лучшим в спортивном соревновании, не упуская нигде.