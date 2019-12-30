Главные итоги года. II Европейские игры, матчевая встреча Европа - США по легкой атлетике. К этим событиям были приложены усилия очень многих людей, и они не пропали даром - праздники получились на славу! Футбольная столица Беларуси из Борисова переехала в Брест. Белорусские хоккеисты на лифте поднялись в элитный дивизион. Надолго ли? Мы стали свидетелями и самого громкого скандала в мировом спорте. Прямо сейчас - главные спортивные события 2019.



Самый крупный национальный проект в суверенной истории осуществила Беларусь в 2019.



