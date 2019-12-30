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Главные спортивные события 2019
Главные итоги года. II Европейские игры, матчевая встреча Европа - США по легкой атлетике. К этим событиям были приложены усилия очень многих людей, и они не пропали даром - праздники получились на славу! Футбольная столица Беларуси из Борисова переехала в Брест. Белорусские хоккеисты на лифте поднялись в элитный дивизион. Надолго ли? Мы стали свидетелями и самого громкого скандала в мировом спорте. Прямо сейчас - главные спортивные события 2019.
Самый крупный национальный проект в суверенной истории осуществила Беларусь в 2019.
- Мы получили, организовали, провели и победили на II Европейских играх. На форуме был представлен весь континент - это около 4 000 спортсменов. У белорусов 69 медалей и второе общекомандное место. А высочайший уровень игр - тот знак качества, которому постараются соответствовать будущие хозяева нового спортивного проекта в Старом Cвете.
- Быть важным игроком в спортивном сообществе - это не только побеждать на соревнованиях, но и принимать их! Европа - США: две главные силы мировой королевы спорта выясняли отношения в сентябре в Минске. Наши, конечно же, выступали за Европу и помогли ей выиграть. Следующий матч в Америке, но если что, мы можем повторить.
- Впервые за долгие годы у белорусского футбола появился шанс поехать на большой турнир своей национальной сборной. Но это не потому, что мы вдруг стали лучше играть: просто для команд среднего уровня, таких как наша, придуманы хорошие бонусы за Лигу наций. А вот в основной квалификации, где приходится конкурировать с сильными командами, наши парни часто напоминают мальчиков для битья.
- В 2019 в Беларуси сменился футбольный король. «Динамо-Брест» еще три года назад при помощи болельщиков собирал деньги на триджик, чтобы вести онлайн-трансляции, а сегодня он свергнул БАТЭ после 14 лет борисовской гегемонии. Впрочем, настоящая сила клуба проявляется в еврокубках - вот летом и посмотрим.
- Белорусский хоккей 2019 год потратил на очищение и снова вернулся в элиту. В Казахстане на чемпионате мира во втором дивизионе национальная сборная была достаточно убедительна с Андреем Сидоренко, однако новый контракт ему не предложили. К майскому форуму команду готовит уже Михаил Захаров, который выиграл два товарищеских турнира из двух возможных.
- 67 лицензий. На конец 2019 года именно эта цифра отражает нашу готовность к Олимпийским играм в Токио. Белорусы отобрались по 14 видам спорта. Специалисты говорят, что в Японию поедет более сотни наших атлетов. Но тут дело не в количестве, а в качестве. Сколько из них готовы завоевать медали, а то ведь тенденция не радует: за последние 12 лет каждые следующие Игры для Беларуси складывались хуже, чем предыдущие.
- Успокаивает лишь то, что медали у наших будут наверняка. А вот у наших соседей россиян уже вряд ли. То есть де-факто одна из сильнейших держав, конечно же, взойдет на пьедестал и не раз, но флаг и гимн этой страны в Токио будут под запретом. И это главный спортивный скандал 2019. WADA, увы, считает, что за грехи прошлых поколений должны платить ни в чем не виноватые чистые атлеты.
- Победы в спорте чередуются с поражениями, потому что невозможно быть на пике формы несколько раз в году, так обычно оправдывают неудачи. Но есть люди, которые всегда хорошо и без сбоев выполняли свою работу. После десяти медалей на Европейских играх гребцы через месяц поехали на чемпионат мира в Венгрию и стали там лучшими в общем зачете! У эскадры Владимира Шантаровича 14 наград. Если потенциал команды спроецировать на Олимпийские игры - 2020, то... Впрочем, расскажем об этом через год.
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