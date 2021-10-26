ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Главный арбитр матча чемпионата американской MLS Роберт Сибига пострадал во время матча между "Миннесотой" и "Лос-Анжелесом"

Неправильно выбрал позицию на поле и пострадал. Главный арбитр матча чемпионата американской MLS Роберт Сибига угодил в серьезный переплет в матче между "Миннесотой" и "Лос-Анжелесом". В центре поля игрок одной команды тянулся к мячу в подкате, второй тоже спешил на опережение, в итоге получился своеобразный бутерброд: арбитр оказался зажат с двух сторон и после столкновения все трое рухнули на газон. Без посторонней помощи вся троица подняться не смогла.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все