Главный арбитр матча чемпионата американской MLS Роберт Сибига пострадал во время матча между "Миннесотой" и "Лос-Анжелесом"

Неправильно выбрал позицию на поле и пострадал. Главный арбитр матча чемпионата американской MLS Роберт Сибига угодил в серьезный переплет в матче между "Миннесотой" и "Лос-Анжелесом". В центре поля игрок одной команды тянулся к мячу в подкате, второй тоже спешил на опережение, в итоге получился своеобразный бутерброд: арбитр оказался зажат с двух сторон и после столкновения все трое рухнули на газон. Без посторонней помощи вся троица подняться не смогла.