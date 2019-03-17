"Главный эфир" на съемочной площадке нового проекта "Игры.by"

Название проекта связано не только с геолокацией. Именно сочетание латинских букв B и Y - это прямая ассоциация с Беларусью. Но также здесь скрывается отсылка к слогану Европейских игр - Bright year, Bright you. Яркий год, яркий ты. Авторы дневников стараются подойти к спорту не банально и показать не только метры, секунды и рекорды. Один из ведущих проекта - Андрей Козлов - пригласил "Главный эфир" на съемочную площадку понаблюдать за работой над новым проектом.



Эта красивая и в будущем важная страница в истории белорусского спортивного движения началась 21 октября 2016 года. 45-я генассамблея Европейских олимпийских комитетов, которую принял тогда гостеприимный Минск, также стала для нас невероятно знаковой. Делегаты конференции проголосовали за то, чтобы именно наша страна стала хозяйкой в проведении II Европейских игр. Определяющих аргументов было несколько. Важнейшие из них - это развитая спортивная инфраструктура и, конечно, огромный опыт проведения международных соревнований.



И все засучив рукава с того дня стали готовиться к самому большому мультиспортивному событию, которое когда-либо принимала Беларусь. На кону стоит имидж нашей страны как государства гостеприимного, красивого и, конечно, спортивного.



Над этим имиджевым роликом работала творческая группа Агентства теленовостей. На платформе в YouTube он уже набрал несколько десятков тысяч. И этот ролик для нашей команды стал лишь началом большого пути.



Агентство теленовостей выпустило уже несколько проектов, посвященных II Европейским играм. К примеру, "Паспорт объекта", в котором журналисты подошли к процессу творчески.