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"Главный эфир" на съемочной площадке нового проекта "Игры.by"
Почти сто дней, а если быть точным - 96 - остается до II Европейских игр, которые примет наша страна в июне. Что в армии, что в жизни - сто дней пролетают очень быстро. Мы и не заметим, как наша страна станет местом, где пройдет большой спортивный праздник.
Белтелерадиокомпания и Агентство теленовостей будет масштабно освещать континентальный форум и готовит для телезрителей немало сюрпризов, которые пока оставляем в тайне. Но один раскрыть сможем: ровно за три месяца до старта соревнований - 21 марта в вечернем эфире после "Панорамы" на "Беларусь 1"состоится дебютный выпуск проекта "Игры.by"в формате дневников.
Название проекта связано не только с геолокацией. Именно сочетание латинских букв B и Y - это прямая ассоциация с Беларусью. Но также здесь скрывается отсылка к слогану Европейских игр - Bright year, Bright you. Яркий год, яркий ты. Авторы дневников стараются подойти к спорту не банально и показать не только метры, секунды и рекорды. Один из ведущих проекта - Андрей Козлов - пригласил "Главный эфир" на съемочную площадку понаблюдать за работой над новым проектом.
Эта красивая и в будущем важная страница в истории белорусского спортивного движения началась 21 октября 2016 года. 45-я генассамблея Европейских олимпийских комитетов, которую принял тогда гостеприимный Минск, также стала для нас невероятно знаковой. Делегаты конференции проголосовали за то, чтобы именно наша страна стала хозяйкой в проведении II Европейских игр. Определяющих аргументов было несколько. Важнейшие из них - это развитая спортивная инфраструктура и, конечно, огромный опыт проведения международных соревнований.
И все засучив рукава с того дня стали готовиться к самому большому мультиспортивному событию, которое когда-либо принимала Беларусь. На кону стоит имидж нашей страны как государства гостеприимного, красивого и, конечно, спортивного.
Над этим имиджевым роликом работала творческая группа Агентства теленовостей. На платформе в YouTube он уже набрал несколько десятков тысяч. И этот ролик для нашей команды стал лишь началом большого пути.
Агентство теленовостей выпустило уже несколько проектов, посвященных II Европейским играм. К примеру, "Паспорт объекта", в котором журналисты подошли к процессу творчески.
Сейчас в рамках "Панорамы" выходит проект "Наши игры". И здесь вы можете увидеть все грани проведения II Европейских игр - один из выпусков был посвящен, к примеру, новым передвижным телестудиям, их во время мультиспортивных соревнований будет задействовано четыре.
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