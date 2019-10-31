Главный матч хоккейного вечера: "Юность" - "Шахтер"

Кто бросится в погоню за лидером Экстралиги -"Неманом", а кто тормознет? Сегодня вечером "Юность" принимает "Шахтер" в рамках регулярного сезона. Соперники имеют по 35 очков и делят второе место в таблице. В 19 часов игру покажет "Беларусь 5".



