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Главный матч хоккейного вечера: "Юность" - "Шахтер"

Кто бросится в погоню за лидером Экстралиги -"Неманом", а кто тормознет? Сегодня вечером "Юность" принимает "Шахтер" в рамках регулярного сезона. Соперники имеют по 35 очков и делят второе место в таблице. В 19 часов игру покажет "Беларусь 5".

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