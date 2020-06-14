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Главный матч 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдет сегодня на "Борисов-Арене"

Главный матч не только 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу, но и всего первого круга пройдет сегодня на "Борисов-Арене". БАТЭ примет идущий в двух очках позади солигорский "Шахтер". Поединок начнется в 8 вечера. До этого "Энергетик" сразится с "Белшиной", а "Рух" с "Витебском". Все три встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

"Динамо-Брест" врывается в первую тройку

Напомним, после субботнего поединка, в котором брестское "Динамо" со счетом 2:0 обыграло "Торпедо-БелАЗ", действующие чемпионы страны переместились на третью строчку турнирной таблицы, уступая лидеру из Борисова 4 очка.

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