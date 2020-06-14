Главный матч 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу пройдет сегодня на "Борисов-Арене"

Главный матч не только 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу, но и всего первого круга пройдет сегодня на "Борисов-Арене". БАТЭ примет идущий в двух очках позади солигорский "Шахтер". Поединок начнется в 8 вечера. До этого "Энергетик" сразится с "Белшиной", а "Рух" с "Витебском". Все три встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".



