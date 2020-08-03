Главный старт сезона. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике прошел в Минске

Соревнования национального масштаба на арене международного уровня. Белорусские легкоатлетические игры накануне вечером завершились на стадионе "Динамо". По сути, это был чемпионат Беларуси, который прошел в дни, когда весь мир планировал наблюдать Олимпийские игры в Токио. Из спортивного сердца столицы репортаж Павла Капуцкого.



Татьяна Холодович раздает автографы и пританцовывает. К такому вниманию метательница копья больше привыкла на этапах Бриллиантовой лиги.



Чемпионат Беларуси на "Динамо" уместил три соревновательных дня. Толкание ядра вынесли в центр города, а десять километров бежали на окраине. Для наших легкоатлетов соревнования стали главным стартом сезона. Важно - зрители увидели лидеров сборной и на фоне раскрывающуюся молодежь.



Чтобы зрители оставались на "Динамо" максимально долго, организаторы оставили на концовку две зрелищные дисциплины, где за нас выступают надежды на Игры Токио: прыжки в длину - Анастасия Мирончик-Иванова и прыжки с шестом - Ирина Жук.



Анастасия подтвердила уровень и прыгнула на полметра дальше второго места. После этой попытки она почти сразу заплакала. Ирина Жук побила свой же рекорд Беларуси в прыжках с шестом, установленный на "Динамо" год назад. Новый ориентир 4 метра 72 сантиметра.



Удивительно,но даже на тренировках Ирина так высоко планку не устанавливала. Ровно через год будет еще один повод показать максимум, только уже в Токио.



