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Главный старт сезона. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике прошел в Минске
Соревнования национального масштаба на арене международного уровня. Белорусские легкоатлетические игры накануне вечером завершились на стадионе "Динамо". По сути, это был чемпионат Беларуси, который прошел в дни, когда весь мир планировал наблюдать Олимпийские игры в Токио. Из спортивного сердца столицы репортаж Павла Капуцкого.
Татьяна Холодович раздает автографы и пританцовывает. К такому вниманию метательница копья больше привыкла на этапах Бриллиантовой лиги.
Чемпионат Беларуси на "Динамо" уместил три соревновательных дня. Толкание ядра вынесли в центр города, а десять километров бежали на окраине. Для наших легкоатлетов соревнования стали главным стартом сезона. Важно - зрители увидели лидеров сборной и на фоне раскрывающуюся молодежь.
Чтобы зрители оставались на "Динамо" максимально долго, организаторы оставили на концовку две зрелищные дисциплины, где за нас выступают надежды на Игры Токио: прыжки в длину - Анастасия Мирончик-Иванова и прыжки с шестом - Ирина Жук.
Анастасия подтвердила уровень и прыгнула на полметра дальше второго места. После этой попытки она почти сразу заплакала. Ирина Жук побила свой же рекорд Беларуси в прыжках с шестом, установленный на "Динамо" год назад. Новый ориентир 4 метра 72 сантиметра.
Удивительно,но даже на тренировках Ирина так высоко планку не устанавливала. Ровно через год будет еще один повод показать максимум, только уже в Токио.
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