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Главный тренер БАТЭ: Мы хотим в группу Лиги чемпионов

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага накануне первой встречи с ПСВ дал пресс-конференцию в Борисове. Сегодня борисовский клуб подписал Дениса Полякова, но с заявкой на игру с лучшей командой Голландии наставник определится завтра.

Прямая трансляция матча БАТЭ - ПСВ завтра в 22 часа на "Беларусь 5".

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