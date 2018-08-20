Главный тренер БАТЭ: Мы хотим в группу Лиги чемпионов

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага накануне первой встречи с ПСВ дал пресс-конференцию в Борисове. Сегодня борисовский клуб подписал Дениса Полякова, но с заявкой на игру с лучшей командой Голландии наставник определится завтра.